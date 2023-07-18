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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو البط يبدأ من 55 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض الآن

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر بقوة، بعد أن كانت مرتفعة لعدة أيام، إذ هبط سعر كيلو الدواجن بنحو 11 جنيها إذ وصل سعر الكيلو اليوم الثلاثاء 58 جنيها في المزرعة بعد أن كانت نحو 69  جنيها قبل عدة أيام .
 

أسعار الدواجن اليوم 

 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 58 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها. 

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 100. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 76 و 80 جنيها للكيلو. 

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.


ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، علىىحسب المنطقة 


أسعار البط اليوم 


يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا.
يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها. 
وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم


وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير: 
• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا. 
• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البيض اليوم 

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي. 

 كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين . 

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 112 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها
 

الإفراج عن الأعلاف 
 

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي .

واضاف انه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 65 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل  70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3مليون دولار ، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار

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