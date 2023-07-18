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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالغفار: نقصد بـ100 يوم صحة أن ننتقل بكل الأجهزة إلى أماكن التجمعات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه تم البدء بزيارة قريتين بمحافظتي قنا والأقصر، من أجل الاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ فى 100 يوم صحة، والتي تم البدء فيها منذ حوالي 20 يوما.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر 2”، أنه خلال ال20 يوما تم الوصول لحوالي 9 مليون مواطن استفادوا من هذه الخدمات، بمعدلات تقريبا حوالي 420 خدمة مقدمة يوميا، سواء منذ بداية خدمة رعاية الأم والجنين، ثم رعاية المرأة، والكشف المبكر عن الأورام والإنيميا وتقظم الأطفال، مرورا بجميع المبادرات الرئاسية للإعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المزمنة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: “ ونقصد ب100 يوم صحة أن ننتقل بكل أجهزة وزارة الصحة على مستوي محافظات مصر كلها إلى الأماكن التي يوجد بها تجمعات، والذهاب إلى القري”.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خدمة رعاية الأم والجنين 100 يوم صحة مواطن

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