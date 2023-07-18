41 درجة.. الأرصاد تحذر المواطنين وتؤكد: اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن بداية الأسبوع الحالي هي ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل البلاد اليوم أعلى درجة حرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “مع نهاية الأسبوع الحالي ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف بفارق درجتين فقط، وسنشعر بأن الطقس ما زال شديد الحرارة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة على المناطق الساحلية”.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 38 درجة مئوية في الظل، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة، سيشعر المواطنون بأن درجة الحرارة تصل إلى 41 درجة.