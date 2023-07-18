سفير الاتحاد الأوروبي: نعمل مع مصر لتحسين التوظيف لمواجهة الهجرة غير الشرعية|فيديو

تحدث كريستيان برجر، سفير الأتحاد الأوروبي في مصرعن جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، قائلاً:" الهجرة غير الشرعية تمثل مصدر خوف للجميع لمصر والاتحاد الأوروبي".

وأضاف كريستيان برجر ، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك تدفق كبير للهجرة إل مصر لأنها محاطة بعدة بؤر للصراع والأزمات.

سفير الأتحاد الأوروبي: مصر دولة يمر بها المهاجرون



وأشار كريستيان برجر، سفير الأتحاد الأوروبي في مصر،إلى أن مصر دولة يمر بها المهاجرون، بالإضافة إلى ظاهرة المصريين الذين يحاولون الهجرة.

وتابع سفير الأتحاد الأوروبي في مصر، قائلاً:" نعمل مع الحكومة المصرية لتحسين فرص التوظيف و تنمية المهارات،وظروف المعيشة، والحصول على الموارد المالية لتقليل الضغط المؤدي إلى الهجرة غير الشرعية".