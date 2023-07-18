حقيقة وصول درجة الحرارة داخل القاهرة إلى 48 .. الأرصاد تكشف

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، إن البلاد تشهد موجة حارة منذ نهاية الأسبوع الماضي ومستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم، فنحن نتعرض لموجة طويلة من موجات الطقس الحار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية : البلاد تتعرض لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في زيادة فترات سطوع الشمس وحبس كميات الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكملت: نسبة الرطوبة مرتفعة وهى العامل المؤثر في الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة في الظل.

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واسترسلت: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نصف الأسبوع القادم، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح يجعلنا نشعر بارتفاع نسبة الرطوبة، منوهة بأن عددا من دول العالم تشهد موجة حارة.

ونفت ما تردد بشأن احتمالية وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 48 درجة، قائلة: أعلى درجة حرارة على القاهرة الكبرى ستكون 38 في الظل لتكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.