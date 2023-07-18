اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن المرض الغريب في قرى محافظة قنا، قائلا: تم سحب عينات من المياه ومن المرضى، مشيرا إلى أن الأمور مطمئنة والأعراض المرضية بسيطة، منوها بأنه حتى لو كان المرض الظاهر نوع من أنواع الحمى فأنه لا ينتقل من شخص لشخص، ولكن ينتقل من خلال البعوض.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر 2”، أنه خلال ال20 يوما تم الوصول لحوالي 9 مليون مواطن استفادوا من هذه الخدمات، بمعدلات تقريبا حوالي 420 خدمة مقدمة يوميا، سواء منذ بداية خدمة رعاية الأم والجنين، ثم رعاية المرأة، والكشف المبكر عن الأورام والإنيميا وتقظم الأطفال، مرورا بجميع المبادرات الرئاسية للإعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المزمنة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: “ ونقصد ب100 يوم صحة أن ننتقل بكل أجهزة وزارة الصحة على مستوي محافظات مصر كلها إلى الأماكن التي يوجد بها تجمعات، والذهاب إلى القري”.