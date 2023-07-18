حمى الضنك تهاجم نجع سند بقنا.. الصحة تتدخل ومستشار السيسي يطمئن المواطنين

جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية حول ظهور مرض غامض في نجع سند بـ قرية العليقات التابعة لمدينة قوص في محافظة قنا، بعد شكوى عدد من المواطنين من أعراض، وتمثلت أعراضه في ارتفاع كبير بدرجة حرارة الجسم، وتكسير في العظام وقئ وصداع ودوخة، بينما تستمر هذه الأعراض لمدة 7 أيام.

وتحركت وزارة الصحة على الفور، وأخذت عينات من مياه الشرب للتأكد من سلامتها، فيما تم إرسال وفد طبي للقرية لمتابعة حالة المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم لحين التحقق من المرض الغامض في قنا، والوقوف على أسبابه، كما أخذت عينات من جميع المواطنين، وكشفت التحاليل أنهم يعانون من مرض حمى الضنك.

إصابات غامضة

و كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، تفاصيل حالة الأهالي في قرية العليقات بمحافظة قنا بعد تعرض بعضهم لما يسمى بـ حمى الضنك، مشيرا إلى أن المرض تحت السيطرة حتى اللحظة، وتم إجراء تحاليل على أكثر من 60 مريضا، بالإضافة إلى تحليل المياه في القرية.

الدكتور خالد عبدالغفار

وقال وزير الصحة، في تصريحات تلفزيونية، إن هذا النوع من الحمى يحتاج لمسكنات وشرب السوائل والراحة فقط، وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الناموس المصري يزيد بسبب الحر، وتخزين المياه، وينقل حمى الضنك من إنسان مصاب إلى آخر.

وفي بيان صباح اليوم، قالت وزارة الصحة عن الوضع في قنا والإصابات بحمى الضنك: «في ضوء قيام وزارة الصحة والسكان بتقصي الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص ــ محافظة قنا، وبعد توجيه فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها وعمل التقصي الميداني وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث، واتخاذ الإجراءات الوقائية».

وتابع البيان: "قامت فرق وزارة الصحة بمناظرة الحالات وأخذ عينات معملية للفحص من الحالات التي ظهر عليها الأعراض المرضية، كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وأخذ عينات من البعوض ويرقات البعوض، خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أظهرت نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات، وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى (الضنك) والمعروفة باسم الزاعجة المصرية، كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك -الحمى المؤلمة للعظام".

إحصائيات رسمية لـ حمى الضنك

وقالت الوزارة: "جميع الحالات المصابة هى حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل ولا توجد حالات من القرية، تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك ولا توجد أي حالات وفاة، وبعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير".

وتعد حمى الضنك عدوى فيروسية وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل للعدوى.

وينتقل من شخص لآخر عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة ، حيث تقوم البعوضة السليمة باكتساب الفيروس عندما تتغذى على دم الشخص المصاب، وعند انتقالها لتتغذى على دم الشخص السليم تنقل إليه الفيروس.

حمى الضنك

وتقول إحصائيات منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من نصف سكان العالم معرّضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن، حيث تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنويًا.

وتظهر على معظم المصابين بحمى الضنك أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

وتتحسن الحالة الصحية للمصابين بالحمي في غضون أسبوع إلى أسبوعين وفي حالات نادرة، قد تكون حمى الضنك شديدة وتسبب الوفاة – وفقًا لتقدير منظمة الصحة العالمية، تبدأ الأعراض في الظهور بعد 4 إلى 10 أيام من الإصابة بالعدوى وتستمر لمدة تتراوح من يومين إلى 7 أيام.

وغالبًا ما تظهر أعراض حمى الضنك الوخيمة بعد زوال الحمى: الألم الشديد في البطن، التقيؤ المستمر، التنفس السريع، نزيف اللثة أو الأنف، الإرهاق، وجود دم في القيء أو البراز، الشعور بالعطش الشديد.

ومن جانبه، تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن انتشار مرض حمى الضنك وإصابة بعض المواطنين، مؤكدا أن هذا المرض يطلق عليه "حمى مجهولة المصدر"، حتى يتم تشخيصه.

الدكتور محمد عوض تاج الدين

ما هى أعراض حمى الضنك؟

وأضاف تاج الدين- خلال تصريحات إعلامية، أن "حمى الضنك"، حمى فيروسية ويتم نقلها للمواطنين عن طريق البعوض، متابعا: "حمى الضنك تأتي عن طريق نوع بعوضة مصرية وهي متواجدة منذ فترة ولكن الجديد هو إصابة المواطنين من هذه البعوضة"، وأرجع تفشي هذا المرض لوجود التجمعات المائية سواء الخاصة بالصرف الصحي أو المياه العذبة؛ التي قد تؤدي لنقل الفيروسات من خلال "البعوضة"، مشددًا على ضرورة القضاء على هذه التجمعات لمنع انتشار البعوض.

وتابع: "البعوض ينقل المرض من شخص مصاب إلى شخص أخر"، موضحًا أن أعراضه بسيطة ويمكن أن يتم معالجتها بالأدوية، ولفت إلى أعراض هذا المرض تتضمن ارتفاع درجات الحرارة وتكسير شديد بالجسم، مطمئنا المواطنين بعدم وجود داع للقلق.

ونرصد لكم أعراض حمى الضنك التي جاءت كالتالي: