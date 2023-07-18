عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

حمى الضنك
حمى الضنك

قامت وزارة الصحة والسكان بتقصي الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص ــ محافظة قنا، حيث وجهت فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها وعمل التقصي الميداني وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وقالت إنه تمت معالجته بالحالات وأخذ عينات معملية للفحص من الحالات التي ظهر عليها الأعراض المرضية ، كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي ، وأخذ عينات من البعوض ، وباعتبارها ، وباعتبارها ، وباعتبارها ، ووزارة الصحة والسكان ، وأظهرت النتائج ونتائجها ونتائجها ونتائجها. قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات ، البعوضة الناقلة لمرض حمى (الضنك) والمعالجة باسم الزاعجة المصرية ، كما وصفت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية ، أثناء فحص الأجسام المضادة ، وفحص الحمض النووي بعض النتائج لمرض حمى الضنك (الحمى المؤلمة) للعظام).

انفوجراف .. إجراءت وزارة الصحة لاكتشاف حمي الضنك في قنا

وزير الصحة يتعهد لأهالي محافظتي قنا والأقصر بتقديم رعاية على أعلى مستوى

تنتقل إلى البشر عند تعرضهم إلى البشر ، وينتقل إلى البشر عند تعرضهم «لسعات». من 100 دولة على مستوى العالم ، وتقدر عدد الإصابات من المرض 400 مليون حالة سنويًا ، 40٪ من سكان العالم يواجهون التعرض للإصابة بالمرض وطبقاً ، لوائح الصحة العالمية ، الصحة العالمية مثل (صداع حاد ، ألم خلف العينين ، آلام بالعضلات والمفاصل ، غثيان ، قيء ، انتفاخ الغدد ، طفح جلدي) بطبع ما تدوم بين الأيام إلى سبعة أيام ، وتستجيب في الانخفاضات في ارتفاع الحرارة (الباراسيتماول) وتتكرر الوشياتبائية للمعاودة ما بين 3 إلى 5 سنوات تكرار .

يعتبر الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضة الزاعجة المصرية، كما تنقل المرض بصورة أقل الزاعجة المرقطة وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة، وتتكاثر البعوضة في أماكن تجمع المياه الراكدة وتجمعات القمامة والصرف غير المغطى والخزانات المكشوفة والتي تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض, لذا فإن أفضل سبل المكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة والعمل على منع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن جميع الحالات المصابة هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل ولا توجد حالات من القرية، تم حجزها بالمستشفيات  نتيجة لمرض حمى الضنك ولا توجد أي حالات وفاة، وبعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير.

كما تؤكد وزارة الصحة والسكان اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مكافحة نواقل المرض والحد من انتشاره.

الصحة الوضع الوبائي حالات مرضية نجع سندل قنا حمى الضنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

موضوعات متعلقة

انفوجراف .. اجراءات وزارة الصحة لاكتشاف حمي الضنك في قنا

وزير الصحة يتفقد مستشفى حورس التخصصي بالأقصر..ويشيد بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرضى

وزير الصحة يتعهد لأهالي محافظتي قنا والأقصر بتقديم رعاية على أعلى مستوى

الصحة : استكمال 60% من إنشاءات مستشفى دشنا المركزي | وتوجيه عاجل بشأنه

الصحة تطارد يرقات البعوض في القصير وسفاجا.. ونتيجة عينات قنا خلال ساعات

100 يوم صحة: تقديم 495 ألف و418 خدمة في المبادرات الرئاسية

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام بقنا

وزير الصحة يطمئن على توافر المستلزمات الطبية في جولة بـ قنا والأقصر

ترشيحاتنا

سفير الأتحاد الأوروبي: نحن أكبر مانح للسلطة الفلسطينية ونريد إقامة دولة مستقلة ..فيديو

برازيلي وأسمر.. شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. تفاصيل

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد

عشرات المستوطنين الإسرائيلين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

نتيجة الثانوية العامة 2023|التعليم: الدرجات النهائية "كتير" ونسبة النجاح "عالية" والمؤشرات مطمئنة

وزيرتا التضامن والهجرة تناقشان قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوز فريقه.. مشجع إنجليزي ينزل أرض الملعب ويقوم بتصرف صادم| فيديو

طقوس شيطانية وماسونية ونقابة الموسيقيين تتدخل.. القصة الكاملة لإلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت

حياة خالية من الحروب.. مشروع تخرج طالبتين فنون تطبيقية لتوفير حلول لمشاكل اللاجئين

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ