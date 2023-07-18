حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

قامت وزارة الصحة والسكان بتقصي الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص ــ محافظة قنا، حيث وجهت فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها وعمل التقصي الميداني وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وقالت إنه تمت معالجته بالحالات وأخذ عينات معملية للفحص من الحالات التي ظهر عليها الأعراض المرضية ، كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي ، وأخذ عينات من البعوض ، وباعتبارها ، وباعتبارها ، وباعتبارها ، ووزارة الصحة والسكان ، وأظهرت النتائج ونتائجها ونتائجها ونتائجها. قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات ، البعوضة الناقلة لمرض حمى (الضنك) والمعالجة باسم الزاعجة المصرية ، كما وصفت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية ، أثناء فحص الأجسام المضادة ، وفحص الحمض النووي بعض النتائج لمرض حمى الضنك (الحمى المؤلمة) للعظام).

تنتقل إلى البشر عند تعرضهم إلى البشر ، وينتقل إلى البشر عند تعرضهم «لسعات». من 100 دولة على مستوى العالم ، وتقدر عدد الإصابات من المرض 400 مليون حالة سنويًا ، 40٪ من سكان العالم يواجهون التعرض للإصابة بالمرض وطبقاً ، لوائح الصحة العالمية ، الصحة العالمية مثل (صداع حاد ، ألم خلف العينين ، آلام بالعضلات والمفاصل ، غثيان ، قيء ، انتفاخ الغدد ، طفح جلدي) بطبع ما تدوم بين الأيام إلى سبعة أيام ، وتستجيب في الانخفاضات في ارتفاع الحرارة (الباراسيتماول) وتتكرر الوشياتبائية للمعاودة ما بين 3 إلى 5 سنوات تكرار .

يعتبر الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضة الزاعجة المصرية، كما تنقل المرض بصورة أقل الزاعجة المرقطة وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة، وتتكاثر البعوضة في أماكن تجمع المياه الراكدة وتجمعات القمامة والصرف غير المغطى والخزانات المكشوفة والتي تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض, لذا فإن أفضل سبل المكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة والعمل على منع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن جميع الحالات المصابة هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل ولا توجد حالات من القرية، تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك ولا توجد أي حالات وفاة، وبعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير.

كما تؤكد وزارة الصحة والسكان اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مكافحة نواقل المرض والحد من انتشاره.