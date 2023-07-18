بعد ثبوت اصابة حالات بقنا .. الصحة تكشف اعراض حمي الضنك

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن الأعراض التي تظهر علي الحالات الماصابة بحمى الضنك .

وجاء ذلك في ضوء قيام وزارة الصحة والسكان بتقصي الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص ــ محافظة قنا، وبعد توجيه فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها وعمل التقصي الميداني وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وتتمثل الأعراض في التالي :