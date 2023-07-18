أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. والأهلي يوضح موعد الإعلان عن الصفقات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع مسئولي شركة بلاك روك.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شركة بلاك روك الأمريكية تدير أصولا عالمية بـ10 تريليون دولار، وأصبحت أكبر شركة لإدارة الأصول على مستوى العالم، وتستثمر في التعدين والسندات والبترول وصناديق الاستثمار، مشيدا بلقاء مسئولي الشركة مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

تكلفة العلاج 22 مليون جنيه.. طفلة تعاني من خلل جيني نادر

أكد سيد فؤاد والد الطفلة أروى، والمصابة بمرض نادر، أن حالة ابنتي صعبة، خاصة بعد أن كنت قد فقدت ابنى زياد بنفس هذا المرض، مشيرا إلى أن هذا المرض قد أصاب ابنتي في الخامسة من عمرها.

حرمان سنين.. حكاية مؤلمة لأم لم تر أبنائها لمدة 37 عاما

كشفت إحدى السيدات، تدعى “ماجدة”، خلال لقاء لها بـ برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن تفاصيل حرمانها من أولادها، وعدم رؤيتهم لمدة 37 عاما، قائلة: “تزوجت من أردني، ولكنه توفي بعد 6 سنوات، وكنت قد أنجبت منه ولدًا وابنة، وبعد ذلك تزوجت من مواطن مصري مقيم في الأردن".

الكارت الموحد .. هل يكون بديلا لبطاقة التموين؟|تفاصيل

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل إطلاق الكارت الموحد، مشيرا إلى هذا الكارت يصلح لصرف المقررات التموينية.

طليقة حسن شاكوش: عمل معايا اللي أكبر من الخيانة.. وعايرني بمرضي| فيديو

بكت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على الهواء، قائلة: "اتحملت اللي محدش يتحمله، من البداية ومن رابع يوم في الزواج بشوف كل يوم قصة وموضوع، عايرني بمرضي، وكان عارف إني مُطلقة، تزوجت شرعيا وانفصلت شرعيا وكان هناك قضية بيني وبين طليقي فكيف لا يعلم شاكوش بذلك".

تتخطى 40 درجة| الأرصاد تحذر المواطنين: الموجة الحارة مستمرة

أكد الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة لدرجات الحرارة مستمرة لمدة أسبوع، حيث تراوح درجات الحرارة العظمى حتى منتصف الأسبوع المقبل بين 37و 38 على القاهرة، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلي 41 درجة مئوية، معللا ذلك بارتفاع درجات الرطوبة وهدوء سرعة الرياح .

انخفضت لـ 6%..عمرو عثمان يكشف مفاجأة حول نسبة تعاطي المخدرات في مصر

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات أخطر القضايا التي تشغل العالم.

أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ المدخنين.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للمدخنين، قائلا: "بلاش تدخين لأن التدخين ضار بالصحة".

توضيح عاجل من الأهلي بشأن الصفقات الجديدة.. فيديو

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الأهلي سيعلن عن صفقاته الجديدة في الوقت المحدد.

وزير الصحة: إنشاء مدينة الدواء بالعاصمة الإدارية يعود بالنفع محليا وإقليميا.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد ضوابط لصرف الدواء في مصر مثل الضوابط العالمية المقررة، والتي يتم العمل بها.