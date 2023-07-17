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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع مسئولي شركة بلاك روك.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شركة بلاك روك الأمريكية تدير أصولا عالمية بـ10 تريليون دولار، وأصبحت أكبر شركة لإدارة الأصول على مستوى العالم، وتستثمر في التعدين والسندات والبترول وصناديق الاستثمار، مشيدا بلقاء مسئولي الشركة مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،  أن مسئولي الشركة من أكبر الماليين والمخططين حول العالم، منوها أن الولايات المتحدة استعانت بالشركة خلال الأزمة الاقتصادية في 2009، معلقا: 3 من كبار هذه الشركة مسئولين عن الملف الاقتصادي في إدارة الرئيس الأمريكي.

وأضاف أحمد موسى أن مسؤولي الشركة التقوا رئيس الوزراء؛ لمعرفة برامج الطروحات والتخارج في الدولة ودراسة السوق المصري، معلنا تحدث الشركة عن مصر بصورة إيجابية.

وعلق موسى قائلا: شركة بلاك روك تدير العالم خلف الستار من خلال منصة رقمية ضخمة تشرف على أصول لا تقل عن 21 تريليون دولار.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الأزمة الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولى أزمة الاقتصاد

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