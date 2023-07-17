تتخطى 40 درجة| الأرصاد تحذر المواطنين: الموجة الحارة مستمرة

أكد الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة لدرجات الحرارة مستمرة لمدة أسبوع، حيث تراوح درجات الحرارة العظمى حتى منتصف الأسبوع المقبل بين 37و 38 على القاهرة، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلي 41 درجة مئوية، معللا ذلك بارتفاع درجات الرطوبة وهدوء سرعة الرياح .

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، تقديم الإعلامية انجي انور المذاع عبر فضائية "etc" مساء اليوم، الاثنين، أن درجات الحرارة في جنوب الصعيد تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلي 46 درجة مئوية.

وأكد أن درجات الحرارة العظمي غدا، الثلاثاء، تصل إلي 38 درجة في القاهرة، و44 على الصعيد، متوقعا أن تنخفض درجات الحرارة خلال يومي الجمعة والسبت انخفاضا طفيفا لنحو درجة أو درجتين إلا أنه غير ملموس، ثم تعود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى يوم الأحد لتصل إلي 38 درجة مئوية.