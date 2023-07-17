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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع مستمر.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة للمواطنين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة هي من تجعلنا نشعر بارتفاع بدرجات الحرارة، مع قلة الرياح.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أننا نمر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو منخفض الهند الموسمي"، مما يساهم في ارتفاع درجات الحرارة.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع أن تستمر الإرتفاع بدرجات الحرارة، حتى منتصف الإسبوع القادم، متوقعة أن تنكسر الموجة القارة بنهاية الإسبوع القادم.

 

وأشارت منار غانم إلى أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط  هي الأقل في درجات الحرارة، مؤكدة أنه تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، ولكنها تعد الأعلى في نسبة الرطوبة.

 

 الملابس القطنية

واستكملت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تصريحاتها قائلة “من الهام عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، ولا بد من وجود غطاء للرأس، وعدم التواجد لفترات طويلة في الشمس، مع تناول المشروبات، وارتداء الملابس القطنية”.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرطوبه الرياح منخفض الهند الموسمي

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