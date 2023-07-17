عثروا عليه ميتًا داخل سيارته.. تحذيرات من حر وفيضانات قاتلة في اليابان

أصدرت وكالة الأرصاد اليابانية اليوم تنبيهات من خطر الإصابة بضربة شمس في 32 محافظة من محافظاتها البالغ عددها 47 محافظة ، بما في ذلك العاصمة طوكيو ، حيث أنهت البلاد عطلة نهاية أسبوع شديدة الحرارة استمرت ثلاثة أيام.

اعتبارًا من بعد ظهر اليوم ، وفقًا لصحيفة أساهي شيم بان اليابانية ، تجاوزت درجات الحرارة 95 درجة فهرنهايت ، تصنفها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية على أنها "شديدة الحرارة".



جاء ذلك في 190 موقعًا من أصل 914 ، وهو أعلى رقم هذا العام.



ذكرت الصحيفة أن أعلى درجة حرارة تم الإبلاغ عنها اليوم كانت أكثر من 102 فهرنهايت في مدينة تويوتا في محافظة آيتشي الوسطى.

في مدينة كيوتو ، حيث وصلت درجة الحرارة إلى ما يقرب من 100 درجة فهرنهايت اليوم مع انطلاق مهرجان جيون السنوي ، نُقل تسعة حاضرين تتراوح أعمارهم بين 8 و 84 عامًا إلى المستشفى لاحتمال الإصابة بضربة شمس.

وتعاني اليابان أيضًا من الفيضانات والأمطار الغزيرة.



في محافظة أكيتا الشمالية ، بحسب صحيفة يوميوري شيمبون ، فاض 14 نهراً ، مما أثر على 517 منزلاً في 13 مدينة وبلدة وقرية.

وفي محافظة أكيتا أيضًا ، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أنه تم العثور على رجل في الستينيات من عمره ميتًا أمس داخل سيارة كانت مغمورة في حقل أرز.

قالت الشرطة المحلية إنها تلقت مكالمة طوارئ منه في اليوم السابق تفيد بأنه قد توجه بالسيارة إلى منطقة غمرتها المياه وكانوا قلقين من أن السيارة قد تغمرها المياه ، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانه في الظلام، واكتشفوا سيارته في صباح اليوم التالي عندما انحسرت المياه.

وجاءت وفاته بعد أقل من أسبوع من مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان ، وفقًا لصحيفة جابان تايمز.