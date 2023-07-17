توضيح عاجل من الأهلي بشأن الصفقات الجديدة.. فيديو

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الأهلي سيعلن عن صفقاته الجديدة في الوقت المحدد.



وأضاف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإعلان عن الصفيات الجديدة سيكون من خلال الموقع الرسمي في الوقت المناسب".

وأشار الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي،: "الكابتن محمود الخطيب هو المسئول عن ملف كرة القدم والصفقات الجديدة".



ووجه الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الشكر للإعلامي أحمد موسى على دعمه الدائم والمستمر للنادي الأهلي"، مؤكدا: "الإعلامي أحمد موسى داعم للنادي الأهلي دائما".



