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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غادر قلعة الزمالك| الأهلي يستعيد درع الدوري.. ويطلب السعة الكاملة لاستاد مباراة الحرس

النادي الأهلي
النادي الأهلي

توج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة ال 43 في تاريخه واستعاد درع المسابقة المحلية لإضافتها الي دولاب البطولات فى الجزيرة.

 

ونجح النادي الأهلي في استعادة درع الدوري المصري بعد غياب عامين متتاليين وانتزع الدرع من غريمه التقليدي نادي الزمالك.

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استطاع حسم لقب الدوري المحلي قبل نهاية مبارياته وبات متصدرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 81 نقطة.

ويتأهب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للاحتفال بدرع الدوري الممتاز فى مباراة حرس الحدود بالمسابقة المحلية بعد غد الأربعاء.

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الأهلي يستعيد درع الدوري     

وأعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تسليم الزمالك لدرع الدوري لرابطة الأندية .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: رسميا.. الزمالك يسلم درع الدوري لرابطة الأندية".

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درع الدوري القديم فى متحف الجبلاية 

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مصير الدرع القديم للدوري المصري بعد صناعة درع جديد.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" رابطة الأندية :رحلة 74 عامًا تنتهي هذا الموسم، لقد كان درع الدوري العام أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها، للمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية. ".

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الأهلي يحتفل بلقب الدوري 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتائجه المميزة بعد فوزه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وسجل الهدف الأول للنادي الأهلي، المالي اليو ديانج في الدقيقة 16، وجاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51 عن طريق محمد شريف.

وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 69، واختتم طاهر محمد طاهر التهديف من ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 88، وجاء هدف المقاولون العرب في الدقيقة 24 عن طريق جوزيف أوشايا.

وبهذ الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري ويتجمد رصيد المقاولون عن النقطة 44.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل 19 من الشهر الجاري، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ33 من الدوري المصري، في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ، وهي المباراة التي سيتسلم خلالها الأهلي درع الدوري الممتاز بشكل رسمي وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة وسيحتفل الفريق باللقب المحلي بعد نهاية المباراة.

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الأهلي يطالب بالسعة الكاملة

وأرسلت إدارة الأهلي خطاباً رسمياً لإتحاد الكرة تطلب فيه حضور السعة الكاملة للجماهير بالاستاد في مباراة حرس الحدود المقرر لها بعد غد بالدوري.

وطلب الأهلي حضور السعة الكاملة للجماهير خاصة أنه سيتم تسلم درع الدوري في المباراة.

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