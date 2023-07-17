الأفضل في مصر .. أوسوريو الزمالك يتغزّل في الأهلي

تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق فاركو بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك سيد عبدالله نيمار والسنغالي ابراهيما نداي فيما سجل هدفك فاركو سيف تيري.

وعقب انتهاء مباراة الزمالك وفاركو أطلق الكولومبي أوسوريو تصريحات نارية حيال الانتقادات التي طالته خلال مباريات الفارس الأبيض فى الآونة الأخيرة.

وأطلق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك وصلة غزل فى النادي الأهلي واصفا إياه بـ الأفضل فى مصر.

وقال أوسوريو مدرب الزمالك: “لا أحد يتحدث معي عن الرحيل والعروض، وأنا مستمر مع الفريق ولن أرحل وأكثر ما يقلقني كيفية التصرف ونحن نمتلك الكرة وأفضل طريقة للحفاظ على الكرة، وهناك مدربين في العالم أحترمهم جدا مثل سيميوني الذي يعتمد على الطريقة الدفاعية، و الأهلي أفضل فريق يلعب كرة في مصر”.

وعن جماهير الزمالك قال: “جمهور الزمالك رائع مثل بوكاجونيور والجماهير لها دور مهم في مساندة الفريق، وأنا المسؤول الأول عن الفريق وأهم حاجة هو الجمهور لأن الكل بيمشي ويشكرهم على مساندتهم حتى نستمر في المنافسة”.

مدرسة المجاملات فى الزمالك

أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض قدموا مستويات سيئة هذا الموسم، وتسببوا في حالة حزن شديدة للجماهير، مشيرا إلى أن محمد صبحي حارس الفريق أصبحت أخطاؤه متكررة في الفترة الأخيرة، ومستواه متراجع بشكل ملحوظ.

قال صالح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان من المفترض إبعاد صبحي عن المباريات بعد تراجع مستواه، وهناك مدرسة (المجاملات) التي تعتمد على اللاعبين رغم سوء مستوياتهم، وكان من الأفضل الدفع بـ محمد عواد أساسيًا، رغم أن صبحي حارس جيد ومستقبل، لكنه غير موفق في الفترة الماضية".

وأضاف: "محمد صبحي يتحمل مع زملائه الأهداف التي سكنت شباك الزمالك، والموسم بالكامل لم يكن جيدًا للزمالك".

وأكمل: "أوسوريو كان يطبق طريقة مختلفة لأنه يهاجم بكثافة، وكل الفرق كانت تخشى تلك الطريقة، لكنه لم يكن عليه التعامل بنفس الطريقة أمام الأهلي".

وواصل: "اللاعبين الموجودين في الزمالك لا يستطيعوا إنجاح أي مدرب هذا الموسم، وهناك عدد كبير لا يستطيع اللعب في الفريق، هناك 15 لاعب لا يستحقون إرتداء قميص الزمالك، هناك لاعبين كثيرين لا يتحملون ضغوط الزمالك، ومن أول الموسم وعدد كبير لم يظهر بشكل جيد".

وزاد: "الأمور واضحة، لاعبين كثيرين لا يستطيعون تحمل الضغوط الجماهيرية والاعلامية، المفترض أن أي لاعب يكون له شخصية ويلعب فقط من اجل الفوز، لكن بعض العناصر لا تجيد ذلك، وأوسوريو مظلوم لأنه يمتلك لاعبين لا يستطيعون تنفيذ طريقته الفنية، كما أنه أخطأ في لقاء الأهلي بعدما فرغ نصف الملعب تماما وأعطى مساحات كبيرة للأهلي استغلها بشكل واضح في الشوط الأول".

وأردف: "أي مدرب مصري لن يستطيع الحديث بقوة مع الأجنبي، ودائما الأجانب يقومون بتهميش المدرب الوطني، والزمالك محتاج صفقات سوبر، ولاعبين دوليين، مع تصعيد بعض الناشئين المميزين".

واستطرد: "وأتمنى أن يتم حل مشكلة الزمالك بخصوص ايقاف القيد، الموسم القادم صعب، وحال عدم ضم عناصر قوية لن ينافس الفريق على بطولات، كما أن هناك فروق فردية كبيرة بين زيزو وباقي اللاعبين بعدما قام بتجديد عقده بمبلغ كبير، وهو ما تسبب في ازمة للاعبين آخرين ورحل امام عاشور الذي انتقل بعد ذلك للأهلي، وبعده يوسف اسامة وسيف جعفر وغيرهم".

وتابع: "لابد أن يقوم الزمالك بتكوين فريق قوي، بتواجد لاعبين دوليين ومن اصحاب الخبرات، وحمدي علاء سيكون مكسب بعد عودته من الاعارة، وكذلك محمود علاء الذي تعرض لنقد كبير وعودته ستكون جيدة لأنه أفضل من الموجود حاليا، وأحمد عيد من اللاعبين الجيدين والذين سبق وتم تصعيدهم للفريق، يجب أن يتواجد فى الفريق مع مجموعة آخرى من الشباب".

وأتم: "حتى الآن سنكمل مشوارنا مع طلائع الجيش مع عبدالحميد بسيوني، وعودة أحمد أيمن منصور للزمالك بيد مسئولي النادي وكذلك اللاعب نفسه، ولم نتحدث مع اللاعبين سوى عن البقاء في بطولة الدوري فقط، ومن الوارد تواجد مصطفى فتحي في الموسم المقبل وهو لاعب سوبر ويقدم مستوى رائع في الفترة الأخيرة".