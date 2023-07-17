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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للقاء حرس الحدود

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، ناقش خلالها عدداً من الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

 

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية وبدنية وفقًا للبرنامج التدريبي، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة في الملعب.

 

وكان الفريق قد حقق الفوز على المقاولون العرب أمس الأحد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الأربعاء القادم في إطار مباريات الأسبوع رقم 33 من البطولة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوري الممتاز مارسيل كولر المقاولون العرب أمس حرس الحدود

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