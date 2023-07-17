تكلفة العلاج 22 مليون جنيه.. طفلة تعاني من خلل جيني نادر

أكد سيد فؤاد والد الطفلة أروى، والمصابة بمرض نادر، أن حالة ابنتي صعبة، خاصة بعد أن كنت قد فقدت ابنى زياد بنفس هذا المرض، مشيرا إلى أن هذا المرض قد أصاب ابنتي في الخامسة من عمرها.

وقال سيد فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن أعراض هذا المرض النادر هي عدم الحركة والتأثير القوي على النظر الذي يصل إلى حد العمى بشكل كامل، والتعرض لتشنجات قوية وصراع مع المرض حتى الوفاة.

ربنا هيكرمني باللي يتولى حالتها

وتابع والد الطفلة أروى، أن ربنا هيكرمني باللي يتولى حالة ابنتي، خاصة أن علاجها تصل تكلفته نحو 22 مليون جنيه.