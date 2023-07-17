انخفضت لـ 6%..عمرو عثمان يكشف مفاجأة حول نسبة تعاطي المخدرات في مصر

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات أخطر القضايا التي تشغل العالم.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المخدرات أزمة تضرب كل دول العالم"، مؤكدا أن مصر تواجه المخدرات بحوكمة كاملة للمخدرات.

وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "في عام 2014 كانت نسبة التعاطي في مصر 10% في الشرائح العمرية من 12 إلى 60 عام".

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "نسبة التعاطي في مصر انخفضت لأقل من 6%"، مؤكدا: "الجهود الأمنية نجحت في التصدي للمخدرات".