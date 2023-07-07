بشأن المخدرات..بيان عاجل من الجمارك السعودية

حث المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، حمود الحربي، المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أية محاولة لتهريب أو ترويج المخدرات.

وقال الحربي لفضائية “الإخبارية”: “نحن نحث كافة أفراد المجتمع، سواء مواطنين، أو مقيمين، بالإبلاغ عن أي محاولة تهريب داخل المملكة للممنوعات، بما فيها المخدرات”.

وحدد رقم تواصل التبليغ الأمني وهو 1610، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)،حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد.

وشدد المتحدث على أن المبلغ عن تهريب المخدرات يحظى بلاغُه بسرية تامة، كما يحصل على مكافأة مالية، عند التأكد من صحة البلاغ.