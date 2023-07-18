حرمان سنين.. حكاية مؤلمة لأم لم تر أبنائها لمدة 37 عاما

كشفت إحدى السيدات، تدعى “ماجدة”، خلال لقاء لها بـ برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن تفاصيل حرمانها من أولادها، وعدم رؤيتهم لمدة 37 عاما، قائلة: “تزوجت من أردني، ولكنه توفي بعد 6 سنوات، وكنت قد أنجبت منه ولدًا وابنة، وبعد ذلك تزوجت من مواطن مصري مقيم في الأردن".

وقالت ماجدة: بعد زواجي الثاني، كان أولادي يزورونني من وقت لآخر، حتى وفاة والدي، سافر أولادي إلى مصر، ولم أرهم لمدة 37 عاما.

ومن جهته، قال “باسم” نجل “ماجدة”، إنه وأخته كانا يبحثان عن والدتهما، ولكن كانت هناك صعوبة في البحث؛ بسبب أن شهادة الميلاد الخاصة بوالدته، كان بها خطأ.

وأشار إلى أنه في النهاية، توصل إلى فكرة، وهي كتابة منشور عبر مواقع التوصل الاجتماعي، حتى يتمكن من إيجاد والدته، ونجحت الفكرة؛ بعد أن تعرف أحد الأشخاص على والدته.

أصبحت موجودة

فيما أشارت “إيمان” ابنة “ماجدة” إلى أنها طوال السنوات الماضية، كانت تتمنى لقاء والدتها، حتى كللت مجهوداتها وشقيقها بالنجاح في العثور عليها، وأصبحت تعيش بينهما.