صحف السعودية| الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع رئيس تركمانستان.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

تناولت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة المدينة

نفذت شركة المياه الوطنية السعودية، ممثلة بقطاعها الشمالي مشروع استكمال شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بتكلفة قاربت 42 مليون ريال من أجل الارتقاء بجودة المياه المقدمة للعملاء.

وأوضحت الشركة أن المشروع يتضمن استكمال وتطوير شبكات المياه في أحياء: (السمراء - الودي - مريفق - قفار - قصر العشراوات) بأقطار مختلفة (110 مم، 160 مم، 225 مم) وبأطول بلغت إجماليها (86.222) مترًا طوليًا، إضافة إلى استبدال عدد من التوصيلات المنزلية بلغت (1384) توصيلة منزلية، داعيةً عملاءها في هذه الأحياء الذين لم يسبق لهم التقديم التوجه لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية الرسمية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها الشركة لخدمة المواطنين لتحسين جودة إيصال المياه، مؤكدةً أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية.

وفي خبر آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم، بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى, في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي و الأوسط و بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة عكاظ

رفعت الوزارات والجهات الحكومية في السعودية من جاهزيتها للتصدي لأي هجمات إلكترونية على أنظمتها وإخضاع برامجها لـ«الجدار الناري» لمنع تسلل «الهكرز» والمتطفلين على شبكاتها، كشفت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني أمس (الأربعاء)، عن تمكين 2660 مستفيداً خلال النصف الأول من عام 2023 في مختلف المبادرات والبرامج التدريبية التي توفرها ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الذي يعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وشهدت الأكاديمية تدريب 883 مستفيداً يمثلون أكثر من 150 جهة حكومية في النسخة الخامسة من برنامج تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية في مجال الأمن السيبراني «سايبر برو» الهادف إلى تنمية قدرات المختصين في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، وذلك في 6 مسارات هي الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، أنظمة التحكم الصناعي.

في حين بلغ عدد المستفيدين من «البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية» الهادف إلى تمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية والتزود باستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية، أكثر من 1023 مستفيداً يمثلون مختلف القطاعات الحكومية.

وفي خبر آخر، تراجعت وزارة التعليم السعودية، عن قرارها بإلغاء مقاعد الإشراف التربوي في الأمانة العامة لجائزة التميز في ديوان الوزارة وفي الوحدات التابعة لها في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

وأصدرت الوزارة أمس، قراراً جديداً بالإبقاء على هذه المقاعد مع نقلها إلى الإدارة العامة للإشراف التربوي والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم.

وكانت وزارة التعليم، أعلنت قبل يومين، عن إلغاء 4 مقاعد إشرافية في الإدارات والوحدات الإشرافية التابعة لها، والتي تضم الأمانة العامة لجائزة التميز في ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم، وحدة تطوير المدارس بإدارات التعليم، وقسم الجودة في إدارات التعليم، إضافة إلى وحدة الدعم للحد الجنوبي في إدارات التعليم.

وأشارت الوزارة إلى الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين على تلك المقاعد في التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية، وأكدت استكمال أمانة اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية وبقية الإجراءات.

صحيفة الوطن

أكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى اليوم أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مشدداً على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.

وتوصل الاجتماع إلى ما يلي:

بارك القادة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، نجاح موسم الحج لعام 1444هـ، وما حققه من مستوى عالٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم العناية اللازمة لهم خلال أدائهم شعائر الحج.

بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أكد القادة أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.

أشاد القادة بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، وشدد القادة على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات. وفي هذا الشأن، رحب القادة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها. وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.

وفي خبر آخر، التقى ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم، رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف، وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها في شتى المجالات.