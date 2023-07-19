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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. اختتام فعاليات الموسم الرابع لمهرجان "العنب والفواكه الموسمية" بعسير

صدى البلد

اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات مهرجان العنب والفواكه الموسمية الرابع الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في مركز "الماوين" ببلحمر ( 60 كيلومترا شمال مدينة أبها)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” شارك في المهرجان الذي يقام ضمن فعاليات (صيف عسير 2023 ) أكثر من 30 مزارعا في لتسويق منتجاتهم من العنب والفواكه الموسمية بمختلف الأصناف، إضافة إلى منتجات زراعية وحيوانية أخرى مثل العسل والسمن من إنتاج مزارعهم الخاصة.

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ويعد فصل الصيف في عسير الموسم المفضل للمزارعين لتسويق المنتجات المحلية من الفواكه مثل العنب بأنواعه "الرازقي" و "الإيطالي" و "الفرنسي"، إضافة إلى فواكه أخرى مثل "الفركس" و "التين" و "الرمان" و "الكمثرى" و "التفاح" و"المشمش".

يذكر أنَّ منطقةَ عسير تحتضنُ ما يزيد عن 500 مزرعةِ عنبٍ موزعةٍ على مختلف قرى المنطقة، وتنتجُ سنوياً ما يزيد عن ألف طنٍّ من أجود أنواع العنب الذي يعدُّ رافداً اقتصادياً مهمًّا للعديد من المزارعين.

اقتصاد السعودية الجهات الحكومية البيئة والمياه المنتجات المحلية تسويق المنتجات منتجات زراعية منطقة عسير

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