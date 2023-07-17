انتعاش سوق السيارات المستعملة في الصين بمبيعات تقترب من 14 مليار دولار

خلال يونيو 2023

شهدت مبيعات السيارات المستعملة في الصين نموا طفيفا بنسبة 2.45 بالمئة على أساس شهري في يونيو الماضي، حسبما ذكرت الجمعية الصينية لتجار السيارات.

انتعاش مبيعات السيارات المستعملة في الصين

وانتقلت ملكية حوالي 1.53 مليون سيارة مستعملة في البلاد الشهر الماضي، بقيمة إجمالية للمعاملات بلغت 97.35 مليار يوان (حوالي 13.65 مليار دولار أمريكي)، وفقا للجمعية.

في النصف الأول من عام 2023، وصلت مبيعات السيارات المستعملة إلى 8.77 مليون وحدة، بزيادة 15.6 بالمئة أو 1.18 مليون وحدة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وبلغ إجمالي قيمة المعاملات 551.73 مليار يوان خلال هذه الفترة.