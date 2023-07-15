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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي: زيارة وزيرة التعاون إلى الصين لها عدة أهداف

رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إلى الصين كان أحد أهدافها التسويق للاقتصاد المصري، إذ أن الجميع لاحظ اللقاءات التي أجرتها مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، وكانت حديث على تسويق الاقتصاد المصري، والحديث عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وما تحقق في الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاديات غير التقليدية، مثل الاقتصاد الأخضر والبيئة، وتعزيز المحافظ الاستثمارية للمؤسسات الدولية. 

خبير استراتيجي: مصر تبحث عن تعزيز الشراكة مع الصين

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن زيارة الوزيرة أيضا شملت الحديث عن تمثيل مصر للقارة الأفريقية والاقتصاديات الأفريقية، والتعبير عن مصالح فئة دولية مهمة، موضحا أن الزيارة كانت تمثيل للقارة الأفريقية، وهذا أمر هام جدا في تحركات مصر الخارجية، إذ أن مصر ترغب في الحديث عن القارة الأفريقية ومشروعاتها التنموية. 

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر أيضا من خلال هذه الزيارة كانت تبحث عن تعزيز الشراكة الشاملة مع الصين، إذ أن مصر لديها اتفاق مع الصين على الشراكة الشاملة عام 2019، وبالتالي فإن مصر تتعامل مع هذه الشراكة ليس فقط كوثيقة، ولكنها تريد تحويل الوثيقة إلى واقع، وبالتالي هذا يفسر انفتاح مصر على كافة المؤسسات الاقتصادية والتي يمكن أن تعزز عملية التنمية في مصر. 

وزيرة التعاون رانيا المشاط الصين محمد فايز فرحات ضياء رشوان برنامج مصر جديدة ETC

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