3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3 مليارات درهم .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” شهدت الدائرة تسجيل 675 مبايعة بقيمة 2.49 مليار درهم منها 134 مبايعة أراض بقيمة 1.11 مليار درهم و541 مبايع شقق وفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم تلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 740 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 518.57 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 247.07 مليون درهم و93 رهن فلل وشقق بقيمة 271.5 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 95 مليون درهم.

وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 19.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 5.5 مليون درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 3.9 مليون درهم.