عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3 مليارات درهم .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” شهدت الدائرة تسجيل 675 مبايعة بقيمة 2.49 مليار درهم منها 134 مبايعة أراض بقيمة 1.11 مليار درهم و541 مبايع شقق وفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم تلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 740 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم.

انتعاش سوق السيارات المستعملة في الصين بمبيعات تقترب من 14 مليار دولار

البنك الدولي يمول مشروعا لإعادة تأهيل شبكات المياه في الأردن

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 518.57 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 247.07 مليون درهم و93 رهن فلل وشقق بقيمة 271.5 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 95 مليون درهم.

وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 19.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 5.5 مليون درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 3.9 مليون درهم.

الأراضي والأملاك الأراضي والأملاك بدبي أهم مبايعات الأراضي التصرفات العقارية تصرفات عقارات دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

خاص ..خطاب جديد من الداخلية لـ الأهلي والنادي يرد غدا بالقرار الحاسم

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

بهذا التحدي| ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش

مكافحة وعلاج الإدمان يكشف مفاجأة صادمة بشان نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.. فيديو

حمى الضنك..وض تاج الدين يكشف لاول مرة تفاصيل مرض غامض في قرية بقنا

تلبية لرغبة الجمهور.. الأوقاف تقرر عقد مقرأة القرآن بعد صلاة الجمعة أسبوعيا

الأسعار في هبوط.. أحدث موبايل أندرويد في فئة الألف جنيه وكاميرا 50 ميجابكسل

شبح التنمية| كيف تتحول الديون الإفريقية إلى استثمارات ومشاريع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ