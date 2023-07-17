البنك الدولي يمول مشروعا لإعادة تأهيل شبكات المياه في الأردن

بقيمة 250 مليون دولار..

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي أمس اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار.



وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينة طوقان، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك جان كريستوف كاري.



إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه

وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية في بيان، أن المشروع يهدف إلى دعم حكومة الأردن في تحسين خدمات وكفاءة قطاع المياه من خلال العمل على إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وتخفيض نسب الفاقد وتحسين كل من كفاءة الطاقة ونظام إدارة الجفاف