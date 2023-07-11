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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توسع نشاط شركات البترول المصرية في الأردن والدول العربية| تفاصيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على التوسع في أنشطة الشركات المصرية التابعة لقطاع البترول في الدول العربية خلال الوقت الراهن.

 والتقى الوزير مع السيد توماس بيليت نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر إنك العالمية والوفد المرافق، وتناول اللقاء بحث فرص زيادة التعاون مع الشركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في اطار استغلال كافة السبل لخفض الكربون في عمليات وانشطة صناعة البترول والغاز .

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وخلال اللقاء اشار الملا الي الجهود التي يبذلها قطاع البترول والغاز  في اطار استراتيجيته لخفض الكربون والتي تفتح المجال للمزيد من الشراكات وفرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة .

واشار الملا الي تنوع الفرص و المشروعات في قطاع البترول المصري ووجود شركاء دوليين من الشركات العالمية العملاقة الذين ينفذون مشروعات وخطط باستثمارات ضخمة ، مضيفا ان العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول لمنطقة شرق المتوسط وماتزخر به من فرص متنامية في ظل تعاون اقليمي فعال تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط . 

توسع مصري في الأردن

 

كما اشار الملا الي التوسع في انشطة الشركات المصرية في  الدول العربية و خاصة شركة فجر التي تقوم بالتوسع في ادارة شبكة الغاز الطبيعى في الاردن الشقيق وما يوفره ذلك من فرص لزيادة التعاون والعمل المشترك .
و اكد توماس بيليت نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر  العالمية ان قطاع البترول والغاز المصرى شريك موثوق نتطلع لزيادة العمل معه والتوسع في انشطتها في مصر من خلاله خاصة وان عملها مع شركات القطاع في مصر اكد علي وجود فرص لتحقيق مزيد من النجاح . 
و استعرض نائب رئيس كاتربيلر الحلول والتقنيات والمعدات الحديثة التي تقدمها ذات الصلة بأهداف تحقيق التحول الطاقي وخفض الكربون و تنمية الموارد بطريقة مستدامة بيئيا و تدخل في مشروعات الطاقة الشمسية  واحتجاز الميثان ، و تقنيات ازالة الكربون من عمليات الاستكشاف والانتاج .
كما تطرق اللقاء الي بحث مدي امكانية التعاون في قطاع التعدين لخفض الكربون في عملياته في ظل التنامي الذي تشهده اعمال هذا القطاع في مصر بعد تهيئة المناخ الاستثماري وجذب شركات جديدة.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى و المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الاردنية المصرية للغاز الطبيعي و المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو و المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي والمهندس هشام رضوان رئيس الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز TGS والمهندس ايهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي.

البترول أنشطة الشركات المصرية قطاع البترول الدول العربية صناعة البترول والغاز

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