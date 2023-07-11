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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار اليورو والجنيه الإسترليني بمصر| تفاصيل وأرقام

اليورو والإسترليني
اليورو والإسترليني

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلثاء الموافق 11 يوليو 2023، فيما ارتفعت سعر اليورو العملة الأوروبية  والجنيه الإسترليني، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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الدولار في البنك المركزي 

وفي البنك المركزي اليوم سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع. 

اليورو 

إرتفاع سعر اليورو 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 10 و15 قرشا للشراء والبيع، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.81 جنيه للشراء و34.01 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.92 جنيه للشراء و34.11 جنيه للبيع. 

اليورو في البنك المركزي 

وفي البنك المركزي اليوم الثلاثاء سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.77 جنيه للشراء و33.89 جنيه للبيع. 

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 20 و23 قرشًا للشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.53 جنيه للشراء و39.83 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني استقرارًا ليبلغ 39.66 جنيه للشراء و39.86 جنيه للبيع. 

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.40 جنيه للشراء و39.53 جنيه للبيع. 

أسعار العملات العربية 

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.53 جنيه للشراء و100.55 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 ، لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فإنه بحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.99 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 1934.60 دولار للأونصة.

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