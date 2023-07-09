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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات ومصر والسعودية.. أين اتجهت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوطن العربي؟

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

نشرت وكالة “بلومبرج” الشرق، تقريرا حول تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022، وذلك نقلا عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

وبحسب التقرير، تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول العالم العربي من ناحية تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث استقطبت 22.7 مليار دولار في 2022، بنمو 10% عن العام السابق. 

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في حين احتلت مصر المرتبة الأولى لجهة نمو هذه الاستثمارات، والثانية في القائمة، إذ زادت بنسبة 123% عن 2021 لتصل إلى 11.4 مليار دولار. 

وبحسب ذات التقرير، فقد حلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثالثة بالقائمة بجذبها استثمارات أجنبية تبلغ 7.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. 

وأشار التقرير الذي ضم 19 دولة، إلى أن هناك بعض الدول العربية لم يشملها التقرير، حيث جاء في المركز الرابع سلطنة عمان بتدفقات بلغت 3.7 مليار دولار.

وفي المركز الخامس جاءت المغرب بنحو 2.1 مليار دولار، ثم البحرين بنحو 1.9 مليار دولار، تليها موريتانيا بنحو 1.2 مليار دولار، ثم الأردن بنحو 1.1 مليار دولار.  

مصر في القمة الأفريقية 

فيما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، لافتا إلى أن القاهرة وجهة استثمارية موثوقة.

واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، حسبما نقلت سبوتنيك، وأضاف أن ذلك جعل ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية.

وأوضح التقرير أن ذلك مدعوما بالطفرة الكبيرة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعًا خلال عام 2022، وأوضح التقرير إعلان مصر، مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر. 

الاستثمارات الأجنبية

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن منظمة الأونكتاد منظمة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتجارة والتنمية، ولا تقل أهمية عن البنك الدولي، فهي منظمة مهمة معنية بحركة التجارة على المستوى الدولي، وما يصدر عنها من تقارير تُوضع موضع الاهتمام من قبل مختلف دول العالم، ومن قبل المؤسسات التمويلية، ومن قبل مؤسسات التقييم والتصنيف الدولي، وتكون محطة مهمة من قبل مؤسسات الاستثمار.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة تلفزيونية، أن تقرير الأونكتاد عن مصر يرصد الواقع، إذ إن مصر في السنوات الأخيرة تستحوذ على المكانة الأولى داخل القارة الأفريقية من حيث الدول الجاذبة للاستثمار، إذ إن القارة الأفريقية في الفترة الأخيرة تحصل على حوالي 45 مليار دولار من الاستثمارات الدولية، ومصر نصيبها 20% من هذا الرقم في حدود 9 مليارات دولار من الاستثمارات الدولية.

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