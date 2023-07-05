بيكسبوا 14 مليون يوميا.. أغنياء العالم يضيفون 852 مليار دولار لثرواتهم

عزز أغنى 500 شخص في العالم ثرواتهم بنحو 852 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام الجلري، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.

وكسب كل شخص من أغنياء العالم المذكورين ما متوسطه 14 مليون دولار يومياً خلال النصف الأول من 2023، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج، وكان هذا أفضل نصف عام لأصحاب المليارات منذ النصف الثاني من 2020 عندما انتعش الاقتصاد من الركود المرتبط بوباء كوفيد.

وتأتي زيادة الثروات في ظل صعود سوق الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاهل المستثمرون آثار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وأزمة انهيار بعض البنوك الغربية.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 16%، فيما صعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 39% خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما عزز هوس المستثمرين بالذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.

أكبر الرابحين والخاسرين

مؤخراً تبادل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، التصريحات مع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، حول عزمهما على إقامة مباراة مصارعة داخل قفص حديدي، وتصدر ماسك –أغنى شخص في العالم حالياً- قائمة الرابحين الذين عززوا ثرواتهم خلال النصف الأول، حيث أضاف 96.6 مليار دولار إلى ثروته الصافية منذ بداية هذا العام حتى 30 يونيو الماضي، فيما كسب زوكربيرغ 58.9 مليار دولار.

على النقيض من ذلك، تصدر جوتام أداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أداني جروب" (Adani Group)، قائمة الخاسرين في النصف الأول، حيث خسر 60.2 مليار دولار، كما سجل أكبر خسارة ليوم واحد لأي ملياردير بفقدانه حوالي 20.8 مليار دولار في 27 يناير، بعدما اتهمت شركة "هيندنبرغ ريسيرش" مجموعته بالاحتيال المحاسبي والتلاعب في الأسهم، وهي مزاعم نفاها أداني.

ليس هذا وحسب، حيث تسببت "هيندنبرغ" -التي أسسها رجل الأعمال نايثان أندرسون- في تحطيم صافي ثروة ملياردير آخر وهو كارل إيكان، حيث شهد سهم شركة "إيكان إنتربرايزيز" (Icahn Enterprises) أكبر انخفاض في يوم واحد بعدما كشفت "هيندنبرغ" أنها كانت تبيع الأسهم على المكشوف، قائلة إن السهم مبالغ في سعره بشدة مقارنة بأصول الشركة.

وانخفض صافي ثروة إيكان بنحو 13.4 مليار دولار، أو 57%، وهي أكبر نسبة خسارة يتكبدها أي عضو مُدرج على مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" خلال هذه الفترة.

بالعودة لماسك، عزز الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" مكاسبه في الأيام الأولى من يوليو الجاري، حيث قفزت أسهم "تسلا" بنسبة 6.9% يوم الاثنين في نيويورك، مضيفة 13 مليار دولار جديدة إلى ثروته.