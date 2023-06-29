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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إرتفاع البطالة في السعودية إلى 8.5% بالربع الأول من 2023

البطالة في السعودية
البطالة في السعودية

ارتفع معدل البطالة في المملكة العربية السعودية، خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8.5%، من 8% بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.

وتأثر معدل البطالة لدى السعوديين في سن العمل الأساسي (25-54 سنة) بالارتفاع في معدل البطالة لدى الإناث السعوديات الذي بلغ 15.7% بارتفاع قدره 1.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع لعام 2022، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس.

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وبحسب ذات التقرير، فأن البطالة بين المواطنين الشباب (ذكوراً وإناثاً) انخفضت بنصف نقطة مئوية، خلال الربع الأول، حسب التقرير.

وتكثف الحكومة السعودية جهودها لتوفير فرص عمل للمواطنين عبر سلسلة من البرامج والمبادرات التي تستهدف جذب المواطنين لسوق العمل. ويعدُّ توفير الوظائف للمواطنين من التحديات التي يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتغلب عليها، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل أكبر اقتصاد عربي، والخروج تدريجياً من عباءة النفط، واستيراد العمالة الأجنبية.

وكان معدل البطالة بين المواطنين قد انخفض إلى 8% بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، مسجلاً أدنى مستوى منذ 1999 ليقترب من معدل 7% الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

البطالة معدل البطاله السعودية سن العمل الأساسي الهيئة العامة للاحصاء رؤية المملكة 2030

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