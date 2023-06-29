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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السبت.. بدء تسجيل قراءة عداد غاز المنزل لشهر يوليو| كافة الطرق والتفاصيل

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

أعلنت شركة الخدمات البترولية بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن شهر يوليو 2023 بدءا من بعد غد السبت “رابع أيام عيد الأضحى المبارك”، الموافق 1 من ذات الشهر وحتى يوم 20 منه. 

وحذرت الشركة من عدم التسجيل خلال الفترة المذكورة، حتى لا تتراكم فاتورة الغاز المنزلي ومن ثم تضاعف القيمة في الشهر التالي.

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يأتي ذلك في إطار حرص شركة بتروتريد على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي، و تطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية  لـ التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين . 

وتوفِّر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية 

1 – تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها و تسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات بالشركة.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة 

3 – إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة “في المناطق المفعل بها الخدمة”.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة و المتوفرة في :

جنينة مول : الدور الأرضي
سيتي ستارز : الملحق التاني – الدور الأول
محطة شل أوت جاردنيا :CASH SPOT
نادي ماتريكس بطنطا
نيو جيزة : طريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 22
فرع الشركة بالاسكندرية : 432 شارع جمال عبد الناصر – المندرة قبلي أمام حسني للمشويات – برج أم القرى.

كما وفرت شركة بتروتريد مؤخراً خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل وطرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن ومنافذ فوري ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

عداد الغاز

ماكينة تسجيل القراءة الذاتية الخدمة 

فيما استحدثت وزارة البترول والثروة المعدنية، ماكينات ذاتية الخدمة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي الشهرية، وذلك عبر شركة الخدمات التجارية البترولية ”بتروتريد“. 

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة طرق إستخدام ماكينة الخدمة الذاتية وكيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية عبرها، كما أشارت إلى أن للماكينة العديد من الإستخدامات الأخرى، وأيضا عن تواجدها بشكل دائم في كل من جنينة مول والرحاب ومدينتي وأيضا بطنطا.  

والحقت الشركة بالشرح فيديو تفصيلي أيضا، وإليكم طرق تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الطرق المميكنة الجديدة المشار إليها:  

أولا:

عند الوقوف أمام الماكينة، الضغط على إختيار بدء، ثم سيظهر إختياران، اولهم شحن الكروت وثانيهما فواتير، وهو الأختيار المطلوب.

ثانيا:

إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقما، والمدون على أي فاتورة غاز سابقة، ومن الممكن الإحتفاظ بنسخة منه على الهاتف لسهولة الوصول إليه. 

ثالثا: 

الضغط على إختيار قراءة العداد 

رابعا:

يتكون عداد الغاز المنزلي من مجموعتين من الأرقام، 3 أرقام باللون الأحمر، و5 أرقام باللون الأسود، يتم تسجيل الأرقم ذات اللون الأسود فقط عبر الماكينة، وتنتهي العملية.

وأشارت الشركة إلى أنه جاري تعميم الخدمة بشكل تدريجي على مستوى المحافظات، وذلك لتسهيل عملية تسجل قراءة عداد الغاز المنزلي وشحن كارت الغاز الطبيعي على المواطنين.

وإليكم الفيديو الخاص بشرح طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الماكينة الجديدة، بحسب الصفحة الرسمية لشركة الخدمات البترولية بتروتريد .

 

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