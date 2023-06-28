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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة أو مصنع صغير.. شروط التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي لمشروعك

إجراءات التعاقد على
إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى

تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية، على تكثيف عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت السكنية والتجارية، لما يحققه ذلك من فائدة للدولة وللمواطن، فأولها اقتصادي وأهمها الأمان وأميزها راحة الطرفين في التعامل اليومي.

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، البيانات المطلوبة للتقديم على الغاز الطبيعي سواء للمنزل أو لمنشأة تجارية، سواء بالتقسيط أو نقدا، وكافة إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى لجميع الأغراض.

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إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى 

التعاقدات على الغاز (شركة ومصنع) 

صورة من السجل التجارى.
صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الايجار للشركة أو المصنع.
صورة من السجل الصناعى.
صورة ايصال الكهرباء.
موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل ( تطلب من الادارة العامة للشئون الفنية).

 مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز المصانع

ونستعرض في السطور التالية طرق التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية – منزلى، بنظاميه القسط والنقدي، وذلك بحسب شركة تاون جاس التابعة للوزارة.

1- التعاقد على الغاز تقسيط 

صورة بطاقة الرقم القومى.
صورة من عقد التمليك.
ايصال كهرباء حديث.
استيفاء استمارة البنك الأهلى المصرى.

2- التعاقد على الغاز نقدى 

صورة بطاقة الرقم القومى.
صورة من عقد التمليك
لإجراء التعاقدات الخاصة بكبار العملاء (شركات ومصانع)
صورة من السجل التجارى.
صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الايجار للشركة أو المصنع.
صورة من السجل الصناعى.
صورة ايصال الكهرباء.
موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل (تطلب من الادارة العامة للشئون الفنية).

مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز المنزل

التعاقدات الخاصة بالمخابز البلدية 

صورة من السجل التجارى.
صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمخبز.
صورة إيصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى.

أصل خطاب التموين موضحاً به عدد الاجوال المستخدمة من الدقيق وزنتها مع ذكر النسبة وموضح به سعر الرغيف وذلك لحساب قيمة تأمين الاستهلاك.

صورة من فاتورة تاون جاس او الشركة المنفذة موضحاً بها قيمة تكلفة توصيل الغاز وسداد قيمة العداد من عدمه وذلك لحساب نسبة الإشراف.

مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز المخابز البلدية

التعاقد للنوادي والجامعات 

صورة من رخصة مزاولة النشاط.
صورة من اثبات الملكية / الايجار للنادى أو الجامعة.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.

مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

الغاز للجامعات

التعاقدات الخاصة بكبار العملاء (مبنى ادارى/فندق/ مستشفى) 

صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمبنى الادارى او الفندق او المستشفى.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.

موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل ( تطلب من الادارة العامة للشئون الفنية).

 مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه

غاز المستشفيات

التعاقدات الخاصة بالعملاء التجاريين 

صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمبنى.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومي.

مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز تجاري

التعاقد للنوادي والجامعات 

صورة من رخصة مزاولة النشاط.
صورة من اثبات الملكية / الايجار للنادى أو الجامعة.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.

مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

الغاز للجامعات

التعاقدات الخاصة بكبار العملاء (مبنى ادارى/فندق/ مستشفى) 

صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمبنى الادارى او الفندق او المستشفى.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.
موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل ( تطلب من الاداره العامه للشئون الفنيه ).

مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه

غاز المستشفيات

التعاقدات الخاصة بالعملاء التجاريين 

صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمبنى.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومي.

مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز تجاري
الغاز الطبيعى توصيل الغاز الطبيعي وزارة البترول إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى إجراءات التعاقد على الغاز

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