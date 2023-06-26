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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقسيط ونقدي.. إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى لكافة الأغراض

التعاقد على الغاز
التعاقد على الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري

تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية، على تكثيف عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت السكنية والتجارية، لما في ذلك من فائدة للدولة وللمواطن، فأولها اقتصادي وأهمها من جهة الأمان وأميزها كراحة للطرفين في التعامل اليومي.
وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، البيانات المطلوبة للتقديم على الغاز الطبيعي سواء للمنزل أو لمنشأة تجارية، سواء التقسيط أو النقدي، وكافة إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى لجميع الأغراض.

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إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى 

نستعرض في البداية طرق التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية – منزلى، بنظاميه القسط والنقدي، وذلك بحسب شركة تاون جاس التابعة للوزارة.

1- التعاقد على الغاز تقسيط 

صورة بطاقة الرقم القومى.
صورة من عقد التمليك.
ايصال كهرباء حديث.
استيفاء استمارة البنك الأهلى المصرى.

2- التعاقد على الغاز نقدى 

صورة بطاقة الرقم القومى.
صورة من عقد التمليك
لإجراء التعاقدات الخاصة بكبار العملاء (شركات ومصانع)
صورة من السجل التجارى.
صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الايجار للشركة أو المصنع.
صورة من السجل الصناعى.
صورة ايصال الكهرباء.
موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل (تطلب من الادارة العامة للشئون الفنية).
هذا مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز المنزل

التعاقدات على الغاز  (شركات ومصانع) 

صورة من السجل التجارى.
صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الايجار للشركة أو المصنع.
صورة من السجل الصناعى.
صورة ايصال الكهرباء.
موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل ( تطلب من الاداره العامه للشئون الفنيه ).
هذا مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز المصانع

التعاقدات الخاصة بالمخابز البلدية 

صورة من السجل التجارى.
صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمخبز.
صورة إيصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى.
اصل خطاب التموين موضحاً به عدد الاجوال المستخدمة من الدقيق وزنتها مع ذكر النسبة وموضح به سعر الرغيف وذلك لحساب قيمة تأمين الاستهلاك.
صورة من فاتورة تاون جاس او الشركة المنفذة موضحاً بها قيمة تكلفة توصيل الغاز وسداد قيمة العداد من عدمه وذلك لحساب نسبة الإشراف.
هذا مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز المخابز البلدية

التعاقد للنوادي والجامعات 

صورة من رخصة مزاولة النشاط.
صورة من اثبات الملكية / الايجار للنادى أو الجامعة.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.
هذا مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

الغاز للجامعات

التعاقدات الخاصة بكبار العملاء (مبنى ادارى/فندق/ مستشفى) 

صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمبنى الادارى او الفندق او المستشفى.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.
موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل ( تطلب من الاداره العامه للشئون الفنيه ).
هذا مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه

غاز المستشفيات

التعاقدات الخاصة بالعملاء التجاريين 

صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمبنى.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
هذا مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز تجاري

التعاقد للنوادي والجامعات 

صورة من رخصة مزاولة النشاط.
صورة من اثبات الملكية / الايجار للنادى أو الجامعة.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.
هذا مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

الغاز للجامعات

التعاقدات الخاصة بكبار العملاء (مبنى ادارى/فندق/ مستشفى) 

صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمبنى الادارى او الفندق او المستشفى.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومى للمفوض بتوقيع العقد.
موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل ( تطلب من الاداره العامه للشئون الفنيه ).
هذا مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه

غاز المستشفيات

التعاقدات الخاصة بالعملاء التجاريين 

صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبي.
صورة من رخصة مزاولة المهنة.
صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمبنى.
صورة ايصال الكهرباء.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
هذا مع الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها بعاليه.

غاز تجاري
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