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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتشار رائحة الغاز بترعة المريوطية.. وصيانة طارئة من وزارة البترول |تفاصيل

رائحة غاز
رائحة غاز

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن سبب انتشار رائحة الغاز الطبيعي بمنطقة الهرم  خلال الساعات القليلة القادمة.

وتقوم الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" بتنفيذ أعمال صيانة طارئة لخطوط الغاز بترعة المريويطة ، كوبري المنشية الجديد، الهرم، وذلك اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا.

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وحذَّرت  الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين من انتشار لرائحة الغاز مساء ذلك اليوم .  

قطع الغاز عن المنطقة؟ 

وأهابت الشركة، بالعملاء، بعدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129.

وعلى صعيد آخر، ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية .

وأكد المهندس طارق الملا أن تشكيل هذه اللجنة برئاسته يأتي بهدف متابعة حركة توزيع و تداول المنتجات البترولية علي مستوي الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية، والتي تعتمد علي التقنيات الرقمية الحديثة التي تم إدخالها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لأحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي علي مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين ، و قياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات . 

وأضاف "الملا" أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً علي تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي لا غني عنه في المزيد من احكام الرقابة و رفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية و الاستفادة المثلي من الأرصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي ، مشيرا الي ان الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والارصدة بالمستودعات والمحطات علي مدار الساعة وإعطاء بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد علي ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا والاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الأوقات والمناطق الجغرافية .

البترول الغاز تاون جاس رائحة الغاز الطبيعي ترعة المريويطة

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