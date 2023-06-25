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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. إنجاز جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز| تفاصيل

ميناء الملك عبدالعزيز
ميناء الملك عبدالعزيز

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في السعودية رقماً قياسياً جديداً خلال شهر مايو 2023، بمناولة 206,145 حاوية نمطية في شهر واحد، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ، والخدمات اللوجستية، وتنشيط حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فيأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور يربط القارات الثلاث، ويعظم قدرتها على تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة دورها الاقتصادي والتنموي، في ظل الاهتمام الكبير والحرص الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي.

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كما يأتي الإنجاز الجديد مكملاً لسلسة الإنجازات التي يحققها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حيث سجل خلال عام 2022م؛ رقماً قياسياً بمناولة 2,038,787 حاوية قياسية، وكان أعلى رقماً في تاريخه خلال عام واحد، بما يعكس نجاح الجهود في تعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية، بما يسهم في جودة الخدمة، ورفع مستوى الأداء التشغيلي.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي الشركة السعودية العالمية للموانئ، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة، بما يسهم في تحقيق خطط المملكة لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

السعودية ميناء الملك عبدالعزيز الدمام حاوية نمطية قطاع الموانئ

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