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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هاليبرتون: زيادة نشاط الشركة في مصر بسبب تكثيف البحث عن البترول

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شانون سلوكم الرئيس التنفيذى الجديد لشركة هاليبرتون العالمية للقسم الشرقى من العالم والوفد المرافق فى مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه بالإضافة إلى استعراض مستجدات برامج تدريب الكوارد الشابة التى تساهم فيه شركة هاليبرتون ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

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وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج حفر مكثف للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تسهم في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتصدير الفائض، مشيراً إلى أن هذا النشاط المكثف يفتح آفاقاً واسعة أمام جميع أنواع الشركات ذات النشاط المكمل والداعم لأنشطة البحث والاستكشاف مثل شركات الخدمات وتوريد المهمات وغيرها خاصة وأن منطقة شرق المتوسط أصبحت تعد نموذجاً للتكامل والترابط بين الدول المجاورة فى مجال الغاز الطبيعى تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط ما يسهم فى سهولة تأدية الشركات لأعمالها واستغلال إمكانات البنية التحتية المتوفرة فى المنطقة.


ووجه الوزير الشكر لشركة هاليبرتون لحرصها على المساهمة فى برامج تدريب الكوادر البشرية فى قطاع البترول وإيمانها بأهمية تنمية قدرات ومهارات شباب العاملين بالقطاع.


وأثنى رئيس هاليبرتون على ما رآه من منشآت عملاقة فى العاصمة الإدارية الجديدة وعلى المجهودات الكبيرة التى يبذلها قطاع البترول لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة فى المناطق البحرية ، مشيراً إلى أن تواجد كافة شركات البترول العالمية الكبرى وحرصها على العمل فى مصر يؤكد مدى نجاح استراتيجيات وزارة البترول المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وأن تواجد شركة هاليبرتون فى مصر منذ عام 1968 يؤكد مدى التزامها وحرصها على العمل بها، ولفت إلى أن تزايد النشاط الاستكشافى فى مصر نتج عنه تزايد نشاط شركة هاليبرتون كشركة خدمات خاصة خلال العام الحالى.


وشهد الاجتماع بحث سبل الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون فى مجال الانتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة من خلال عقد ورش العمل واستعراض التجارب الناجحة والدراسات العلمية فى هذا المجال.

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