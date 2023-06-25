بتروجت وشلمبرجير تتعاونان لتنفيذ الإنتاج المبكر للمرحلة الثانية لحقل مليحة

وقعت شركتا بتروجت وشلمبرجير عقد مقاولة لأعمال التصميم والتوريد والتشغيل لمحطة تسهيلات الإنتاج المبكر بحقل مليحة والتى تعتبر جزء من مشروع مليحة المرحلة الثانية بالصحراء الغربية لصالح شركة عجيبة للبترول .
يأتي ذلك فى إطار تنفيذ أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للإسراع بتنفيذ المشروعات الإنتاجية.
وقع العقد المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس شريف بيومي مدير عام شركة شلمبيرجير مصر .
وتتضمن أعمال المرحلة الثانية تصميم وتوريد وتنفيذ واختبار خط غاز قطر 20 بوصة بطول 130 كم و تصميم وتوريد وتنفيذ واختبار شبكة خطوط 19 بئراً بطول 122 كم وتصميم وتوريد وتنفيذ واختبار وتشغيل محطة تسهيلات الإنتاج المبكر بحقل مليحة.