دي قلة أدب | تعليق مثير من عمرو أديب بسبب تمرد فاجنر

علق الإعلامي عمرو أديب، علي تمرد قائد قوات فاجنر العسكرية بروسيا.

وقال أديب:" لو روسيا بالشكل ده بوتين يسلم الكرملين ويروح، نحن نتحدث عن قوة عملاقة تمتلك جهاز مخابرات جبار، في حين قوام قوات فاجنر لا يتعدى الـ25 ألف مقاتل من المرتزقة.

وتابع أديب خلال برنامج الحكاية والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر،:"خدوني على قد عقلي، لما تكون روسيا الدولة الثانية في التسليح.. وتقولي روسيا كانت هتسقط، دي قلة أدب".

وأكد أديب أن قائد قوات فاجنر صرح أنه سيسحب قواته حقنا للدماء، معلقا متسائلا: "هو بوتين هسيبك كده تمشي.. بوتين معندوش صلي على النبي"، مضيفا: "إذا كان اللي بيتكلم مجنون فاللي بيستمع عاقل، هو ده الأمن الروسي، اللي حصل مش قادر أبلعه، وبيفكرني بدولة كده".