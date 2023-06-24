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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب عن تمرد فاجنر : روسيا تغرق في هذه الحالة

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، علي تمرد قائد قوات فاجنر العسكرية بروسيا، قائلا:" لو روسيا بالشكل ده بوتين يسلم الكرملين ويروح، نحن نتحدث عن قوة عملاقة تمتلك جهاز مخابرات جبار، في حين قوام قوات فاجنر لا يتعدى الـ25 ألف مقاتل من المرتزقة.

وأوضح أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"الدرس المستفاد مما حدث في روسيا مؤخرًا يتمثل في أن الدولة لها جيش واحد فقط، متابعًا: "لو الدولة فيها جيشين تغرق".

وتابع أديب متسائلا: هل الروس أغلقوا موسكو الإثنين المقبل بسبب تواجد فاجنر على بعد ألف كيلو، هل القوات الروسية المدججة بالعتاد أصبحت في موقف دفاعي ضد مجموعات من المرتزقة التي لا تملك سلاحًا أو عتاد؟، وهل بوتين سيسمح لفاجنر بالزحف إلى العاصمة؟"

وعن الأنباء التي تفيد قيام روسيا بتجهيز خنادق وقطع طرق لمجابهة هجوم مرتقب لقوات فاجنر على موسكو، قال الإعلامي عمرو أديب: ده الروس معملوش خنادق في الحرب العالمية الثانية هيعملوها عشان فاجنر.

الإعلامي عمرو أديب الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الروسي قوات فاجنر

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