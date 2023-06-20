عمرو أديب: فيه دول بتقول بالكلاحة بتاعتهم إنهم أصل الطعمية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك طعمية سورية، وعراقية و لبنانية، ولكن الطعمية أصلها مصري، وأن كل دولة يكون لها أكلة تسجل باسمها.



وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية، خلال قناة إم بي سي مصر، أن كل دولة لها أكلة يتم تسجيلها باسمها، معلقًا :" خلال سنوات دول بتقول أن الطعمية تبقى بتاعتهم، وحتي الآن ينشرون فيديوهات بالمواقع الرذلة بتاعتهم يقولك شوفوا الطعمية بتاعتنا".

وتابع عمرو أديب:" " بالكلاحة بتاعتهم بيقول الطعمية بتاعتهم و يقول لـ الجمهور شوفوا الطعمية.. موجهًا رسالة لـ هؤلاء الأشخاص قائلا: هو انتم أصلا ابتديت طعمية امتى.. سنة كام يعني .. الطعمية مصرية".

ولفت إلى أن الطعمية مصرية، وهناك طرق كثيرة لعمل الطعمية في مصر.

