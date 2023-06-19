عمرو أديب: الرياض ستكون قاطرة التنمية للمملكة العربية السعودية.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يحمل ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض اكسبو لعام 2030.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن مدينة الرياض الآن أصبحت مؤهلة لاستضافة الأحداث العالمية، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان يرى أن الرياض ستكون قاطرة التنمية للمملكة العربية السعودية.

خطط التنمية الكبيرة التي تقوم بها

وتابع مقدم برنامج الحكاية، أن العالم الآن أصبح يريد خطب ود المملكة العربية السعودية، خاصة مع خطط التنمية الكبيرة التي تقوم بها.