عمرو أديب: محمد صلاح نموذج يحتذى به عالميا| فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب محمد صلاح يقوم بالترويج للسياحة المصرية خلال قضاء عطلاته السنوية في المناطق الساحلية المصرية، موضحاً "أنا عمرو، نفسي أبقى زي محمد صلاح بعضلات جسمه المتقسمة دي".

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن محمد صلاح نموذج يحتذي به من قبل الكثير من الشباب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن جميع لاعبي كرة القدم على مستوى عال من الأخلاق والقيم الجيدة.

وتابع عمرو أديب، أن الأخلاق الجيدة هي جزء من ثمن لاعب الكرة، منوها بأنه لا بد وأن يظهر الشباب بشكل لائق وجيد، ليس من أجله فقط، ولكن من أجل أطفاله في المستقبل.