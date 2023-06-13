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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: محمد صلاح نموذج يحتذى به عالميا| فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب محمد صلاح يقوم بالترويج للسياحة المصرية خلال قضاء عطلاته السنوية في المناطق الساحلية المصرية، موضحاً "أنا عمرو، نفسي أبقى زي محمد صلاح بعضلات جسمه المتقسمة دي".

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عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لجميع لاعبي كرة القدم في مصر.. فيديو

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الأهلي بطل إفريقيا| تعليق مثير من عمرو أديب على انقطاع بث التتويج

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن محمد صلاح نموذج يحتذي به من قبل الكثير من الشباب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن جميع لاعبي كرة القدم على مستوى عال من الأخلاق والقيم الجيدة.

وتابع عمرو أديب، أن الأخلاق الجيدة هي جزء من ثمن لاعب الكرة، منوها بأنه لا بد وأن يظهر الشباب بشكل لائق وجيد، ليس من أجله فقط، ولكن من أجل أطفاله في المستقبل.

الترويج للسياحة المصرية الإعلامي عمرو أديب الترويج للسياحة اللاعب محمد صلاح عمرو أديب قناة ام بى سى مصر لاعبي كرة القدم في مصر

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