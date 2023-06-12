الأهلي بطل إفريقيا| تعليق مثير من عمرو أديب على انقطاع بث التتويج

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن استغرابه من انقطاع البث أثناء تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، مشيرا إلى أنه تفاجأ بقطع الإرسال.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن البث قطع من بي إن سبورت، ودي مؤامرة، الأرسال انقطعت من عندهم مش من القناة عندنا، وازاي يحصل كده".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن النادي الأهلي يحتفل ويحصل على الكأس، والحارس الشناوي يذهب لرفع الكأس ليتم تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.

القائد الشناوي



وأكمل عمرو أديب، أن القائد الحارس محمد الشناوي بعد حصوله ميدالية الذهب بيعطيها لمصطفى شوبير، و يا عيني يا عيني هو دا القائد، والله حركة معلمة، هنا الأخلاق وهنا الحلاوة، و الكأس عليه خناقة، كل واحد عاوز ياخد الكأس لوحده".

