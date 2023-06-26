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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتسويق الفرص الاستثمارية.. البترول تنظم النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعدين 18 يوليو

النسخة الأولى
النسخة الأولى

تستضيف وزارة البترول والثروة المعدنية، النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، والذي سيجمع أصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين وشركات التعدين الدولية والمستثمرين والخدمات والموردين الذين يتطلعون إلى القيام بأعمال تجارية في مصر وشمال إفريقيا. 

وبحسب وزارة البترول والثروة المعدنية، فتقام النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، في الفترة من 18 إلى 19 يوليو 2023 في أحد فنادق القاهرة، ويعد المنتدى هو حدث التعدين والمعادن والسلع الأول في مصر.

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وسيسلط المنتدى الضوء على خارطة طريق التمويل في مصر وكيف سيكون الاستثمار الأجنبي والشراكات بمثابة محركات رئيسية لإطلاق القيمة في قطاع التعدين. 

كما سيناقش أكثر من 40 متحدثًا هذه الموضوعات وأكثر، مما يوفر الاجتماع الأكثر أهمية لأصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بما في ذلك شركات التعدين الكبرى والصغار والمستثمرين وأصحاب المشاريع الحكومية من جميع أنحاء إفريقيا. 

صناعة التعدين 

ويحظى قطاع التعدين باهتمام عالمي متزايد في السنوات الأخيرة للدور الذي يلعبه كمورد للمعادن اللازمة لتصنيع التقنيات النظيفة لمستقبل طاقة منخفضة الكربون، وفقًا للبنك الدولي ، من المتوقع أن ينمو الطلب على المعادن والمعادن مثل الليثيوم والجرافيت والنيكل، اللازمة لتمكين انتقال الطاقة على نطاق أوسع، بنسبة 500 ٪ بحلول عام 2050 مع تكثيف الاقتصادات العالمية لجهودها في إزالة الكربون.

في الوقت الذي تلعب فيه صناعة التعدين دورًا حاسمًا لتحقيق أهداف صافي الصفر العالمية ، يجب أن تعالج صناعة التعدين أيضًا المخاوف المتزايدة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من المستثمرين وأصحاب المصلحة ، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق التعدين الأخضر لضمان إنتاج المعادن والمعادن بطريقة مستدامة بيئيًا وحساسة مع الاعتبارات الأخلاقية . بشكل جماعي ، توفر هذه الديناميكيات المندمجة لقطاع التعدين الفرص والتحديات.

سيجمع منتدى التعدين في مصر بين كبار المسؤولين الحكوميين وقادة صناعة التعدين العالميين وخبراء المناخ والاستدامة والتقنيين والاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية التي تقدم منصة شاملة عالية المستوى لوضع الاستراتيجيات ومناقشة كيفية قيام قطاع التعدين بإزالة الكربون من عملياته لتحقيق مستدام، الآجلة. 

وسيستكشف المنتدى أيضًا كيف تعمل الصناعة على زيادة الاستثمار في الاستكشاف لتلبية الطلب المتزايد على المواد الخام، كما يمتد المنتدى على مدار يومين ، ويتألف من حلقات نقاش وخطابات رئيسية تم تنسيقها بعناية لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه صناعة التعدين العالمية المزدهرة اليوم.

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