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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دعم مالي جديد من الإمارات للعاملين بجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم العالي|تفاصيل

الإمارات
الإمارات

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، قرارا يجيز للمواطنين العاملين في جمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، تقديم طلب انتفاع بأي من برامج ومبادرات "نافس" وفقاً لضوابط ومعايير الانتفاع المعمول بها، شريطة أن يكون المواطن مسجلاً في أحد صناديق التقاعد العاملة في الدولة.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تضمن القرار كذلك، تعديل بعض أحكام شروط الانتفاع من برنامج الدعم المؤقت، وهو برنامج إعانة مالية ضمن حزمة برامج "نافس"، ويمثل مساعدة اجتماعية استثنائية للمواطنين ممن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب خارج عن إرادتهم، وليس لهم مصدر دخل.

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وأكد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أنه يحق الآن، بموجب هذا القرار، لأي مواطن يفقد وظيفته في القطاع الخاص بسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل، وينتفع في الوقت نفسه من أي برنامج مساعدات اجتماعية مالية، سواء له أو لزوجه أو أبنائه من الجهات الاتحادية أو المحلية؛ الاستفادة من مساعدة برنامج الدعم المؤقت وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن.

وأشار، إلى أن شروط الانتفاع قبل صدور هذا القرار كانت لا تشمل المنتفعين من أي برنامج مساعدات اجتماعية مالية (بغض النظر عن قيمة المساعدة)، باستثناء التعويض الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أصبح يحق الآن، لمن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالبرنامج أن ينتفع من مساعدة برنامج الدعم المؤقت وفقا للشروط والضوابط الخاصة بقيمة الانتفاع.

الامارات نافس مجلس تنافسية الكوادر جمعيات النفع العام التعليم العالي صناديق التقاعد برنامج الدعم المؤقت القطاع الخاص

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