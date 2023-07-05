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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

84 مليار درهم.. الإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي

الإمارات
الإمارات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم، أي ما يعادل 23 مليار دولار، في 2022 رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم.

وقال محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، في تغريدة له عبر تويتر، منذ قليل، إن الإمارات هي رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً.

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وذلك بعد كلا من، الولايات المتحدة وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضاف “راشد” عبر التدوينة، ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وحققت دولة الإمارات في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية.

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