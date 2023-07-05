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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخوف من أزمة اقتصادية السبب.. تراجع أسعار النفط اليوم 5 يوليو 2023

أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، لتمحو مكاسب الجلسة السابقة وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي يكبح الطلب على الوقود طغت على أثر توقعات بمزيد من تقليص الإمدادات بسبب تخفيضات إنتاج أعلنتها السعودية وروسيا لشهر أغسطس .

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، نزل خام برنت 14 سنتاً بما يعادل 0.2% إلى 76.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 1.60 دولار أمس الثلاثاء.

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وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.14 دولار للبرميل، بارتفاع 1.35 دولار أو 1.9% عن إغلاق يوم الاثنين، إذ كان يوم أمس الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة. 

النفط اليوم 

وقالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، يوم الإثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى أغسطس 2023، فيما تطوعت روسيا والجزائر بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس 500 ألف برميل يوميا و20 ألف برميل يومياً على الترتيب.
             
غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا. 

وعلى صعيد آخر، سجل مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو تراجعاً إلى 49.9 نقطة في يونيو من مستويات 52.8 نقطة، وذلك بحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”.

ويعني التراجع في مؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ 50 نقطة انكماشاً في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي لم تشهده منطقة اليورو طوال العام 2023، إذا أن آخر رقم دون مستوى الـ 50 كان في ديسمبر 2022 عند 49.3 نقطة. 

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